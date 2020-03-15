الإفتاء توضح حقيقة فتوى إغلاق المساجد

نفت دار الإفتاء المصرية، إصدارها فتوى بإغلاق المساجد وعدم إقامة الصلاة فيها سواء كانت صلاة الجماعة أو الجمعة.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بفيسبوك، إن الصورة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لم تصدر عن دار الإفتاء المصرية نهائيا، كما أن عنوانها ومسماها لا يدل بصريح العبارة أو غيره على أنها صادرة عن الدار، وهو ما يؤكد كذب هذا الافتراء ممن يروجون لهذه الصورة.





وطالبت دار الإفتاء المواطنين بتحري الدقة في نقل الأخبار حتى لا يتهموا الدار ومؤسسات الدولة بالكذب والبهتان، مؤكدة أنه يجب على الجميع الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية؛ حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.





كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا صورة لأحد القرارات الإدارية الصادرة في إحدى الدول يدعي مروجيها أنها صادرة عن دار الإفتاء المصرية رغم أنها تحمل عنوانا ومسمى لا يوجد له مثيل في مصر.