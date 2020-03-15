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حوادث

خطفه عمه وطلب فدية مليون جنيه.. الشرطة تحرر الطفل عمر في سوهاج

الأحد 15/مارس/2020 - 09:30 ص
الطفل بصحبة رجال
الطفل بصحبة رجال المباحث عقب تحريره
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خالد رياض
هداه تفكيره الشيطاني بعد مروره بضائقة مالية إلي خطف نجل شقيقه البالغ من العمر ٨ سنوات لحل أزمته المالية، وليتمكن من تنفيذ خطته استعان بثلاثة أشخاص من رفقاء السوء. 

رصد العم تحركات نجل شقيقه وأعطى إشارة تنفيذ الخطة لأصدقائه وتمت المهمة بنجاح وبدأ الخاطفون في مساومة والده وطلبوا منه فدية مليون جنيه.

بدأ العم في إقناع شقيقه بتنفيذ طلب الخاطفين وعدم إبلاغ الشرطة بالواقعة، لكن والد الطفل توجه لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة. 

تحريات المباحث أشارت إلي أن عم الطفل هو المخطط للجريمة بمساعدة أصدقائه وتم تحديد مكان احتجاز الطفل في أحد المنازل، وتمت مداهمة المكان والقبض علي المتهمين وتحرير الطفل. 

النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهمين، وحبستهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من على عبد العال، بإختفاء نجله عمر 8 سنوات، وتلقي اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه. 

توصلت تحريات المباحث إلي أن وراء الواقعة "عبيد. م. ن" 50 عامًا عم الطفل المختطف بمساعدة 3 أشخاص آخرين، وتمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجد الطفل في أحد للمنازل وتم تنفيذ حملة أمنية، وتم ضبط جميع المتهمين، وتحرير الطفل المختطف. 
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