أمير مرتضى: الزمالك لن يتفاوض مع أي لاعب جديد

أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدم وضع لاعبين حاليا تحت المنظار للتعاقد معهم.





وكشف أمير أن الفريق في وسط الموسم ومازال مرتبطا بمباريات هامة على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه لن يتم التفاوض مع أي لاعب جديد.





وأضاف: "نتمسك بكل اللاعبين خلال الموسم المقبل ونسعى للحفاظ على استمرار العروض المميزة والبطولات التي تحققت".





وأشار المشرف العام علي الكرة إلى أن تجربته مع الزمالك قريبة الشبه بتجربة حازم إمام نجم الفريق السابق.





يذكر أن مجلس الوزراء، قرر أمس، السبت، إيقاف مسابقة الدوري المصري لمدة إسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كورونا.