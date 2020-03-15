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فن

إليسا تستعين بأغنية كرهني لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 ص
إليسا
إليسا
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محمد نحلة

نشرت إليسا عبر خاصية استوري على "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي كمامة ومكتوب عليها كلمات من أغنيتها "كرهني"، التى طرحتها ضمن ألبوم كل اللى بيحبوني.


وناشدت اليسا المواطنين اللبنانيين الالتزام بالتعليمات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مع ملازمة المنزل وعدم المغادرة لاحتواء الفيروس.

 

وغردت اليسا عبر تويتر قائلة: "‏عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانها كبير، ونحن مش مؤهلين متل باقي الدول!". 

 

وتابعت: "اعملو معروف التزموا بالبقاء بالبيت وما تظهروا لأن القصة بتكبر ومنا لعبة أبدا.. في صحتكن وصحة الناس كمان!".


إليسا تستعين بأغنية كرهني لمواجهة فيروس كورونا
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