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رياضة

عامر حسين: التاريخ سيحكم على فترة رئاستي لـ المسابقات.. وأدرس الترشح بالانتخابات

الأحد 15/مارس/2020 - 03:36 ص
عامر حسين
عامر حسين
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حسام الحارتي
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه يدرس الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري .

وقال حسين في تصريحات هاتفية لبرنامج " نمبر وان"، المذاع عبر فضائية "النهار": "هناك عدد كثير من الأندية طالبت بترشحي في الانتخابات المقبلة وسأدرس الأمر قبل اتخاذ تلك الخطوة".

وتابع: "لم أتحدث ولم أدافع عن الانتقادات التي وجهت لي خلال فترة تولي المنصب احتراما لقرارات الأمن وتأجيل المباريات في الوقت يأتي بسب الظروف التي كان يتم تأجيلها في ذلك الوقت وهي القرارات الأمنية ".

وأوضح عامر حسين أنه كان يقدم كل ما لديه لصالح الرياضة المصرية، معلقا:" التاريخ سيحكم على فترة رئاستي للجنة المسابقات ".
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