بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة

بعد التأكيد على أن تدخين الشيشة يصيب بفيروس كورونا الذي ينتقل في الأساس عن طريق رذاذ الأنف والفم والسعال، وقد ينتقل من خلال طرق لا تخطر ببالك مثل لمس سطح ملوث يحمل فيروس كورونا، أو مقبض الأبواب، أو في وسائل المواصلات.





نفس الأمر ينطبق على الشيشة بل أكثر خطورة، لأن عند تدخين الشيشة ينتقل من خلال المبسم العديد من البكتيريا والفيروسات، كذلك بعض الشباب على القهاوي يتشاركون في شرب نفس الشيشة، وبالتالي يسهل انتقال فيروس كورونا بعد وضع المبسم في الفم ثم يستخدمه شخص آخر، لذا فهي تعتبر خطيرة ويسهل نقل العدوى من خلالها.





وأكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الشيشة تحتوي علي المعادن الثقيلة شديدة الضرر، بالإضافة إلى النيكوتين والقطران، وكل هذه المواد ذات ضرر كبير على القلب والرئة وأعضاء الجسم، لافتًا إلى أن النفس الواحد من الشيشة يحمل نفس تأثير كمية كبيرة من السجائر تصل إلى حوالي 100 سيجارة، كما أن تواجد النيكوتين بكمية كبيرة في الشيشة قد يتحول لدى البعض إلى إدمان يصعب علاجه.

