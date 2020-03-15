رغم خلوها من كورونا.. ليبيا تعلن حالة الطوارئ وتغلق الموانئ والمطارات

أعلنت حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ في البلاد بإغلاق جميع الموانئ والمطارات.





وقال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إن جميع المنافذ البرية والجوية سيتم إغلاقها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري وحتى إشعار آخر. وأضاف السراج في كلمة متلفزة: "يتوجب علينا اتخاذ حزمة منها إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع، بدءا من 20 مارس 2020".





وتابع: "أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء، وتفعيل خطة منظمة الصحة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة".





وأصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، توجيهات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.





ووفق بيان للوزارة، أكد وزير الصحة أن الإجراء وقائيا، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا.





وأكد عقوب أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا حتى الآن.



