حملات مكثفة بحي الأميرية ومصر الجديدة لغلق السناتر التعليمية

شن مسئولو حي الأميرية ومصر الجديدة حملة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومديرية التربية التعليم بالقاهرة.





جاء ذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات خلال الفترة الحالية وقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة.





وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة الحفاظ على أبنائهم واستغلال فترة تعطيل الدراسة فى المراجعة بالمنزل وعدم التواجد فى التجمعات أو المولات حرصًا على الصحة العامة.