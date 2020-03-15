بشرى سارة .. الصحة العالمية: علاج فعال لـ كورونا خلال أسابيع .. فيديو

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبة المرض.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أن على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليهم أي أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال أسابيع يمكن أن يكون هناك علاج لمرض كورونا، فالتجارب تتم ولابد من الاستمرار حتى آخر مرحلة.





وتابع أن هناك 500 ألف شخص يموتون من الأنفلونزا سنويا، ومعدلات الوفيات في كورونا من 2 لـ 3% زيادة عن الأنفلونزا، مؤكدا أن هناك دولا تمكنت من الحد من انتشار الفيروس، وعلى دول العالم وقف زحف للفيروس داخل الدول، مؤكدا أن هناك بعض الوطواط تحمل نفس الصيغة الجينية للفيروس، ولكن من المرجح أن هناك حيوانا وسيطا نشر هذا الفيروس، والأبحاث ما زالت تبحث عن الحيوان مصدر هذا الفيروس.



