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وزير التعليم: إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة

الأحد 15/مارس/2020 - 02:05 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن قرار تأجيل الدراسة أسبوعين لطلاب المدارس فقط، والقرار لا يسرى على المعلمين، والموظفين بالوزارة، مشيرا إلى أن المدرس يحضر بالمدرسة والرد على الهواتف للإجابة على أسئلة الطلاب أو الذين يتوجهون إلى المدرسة لأخذ النصيحة، وهناك واجبات جديدة للمعلمين خلال فترة التأجيل، كما سيتم تعقيم، وترميم المدارس جراء الأمطار التى شهدتها البلاد. 


وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أن الوضع الحالي مطمئن وعدد الإصابات بفيروس كورونا قليل جدا، مضيفا أنه تم إضافة مناهج إلكترونية من أولى إبتدائى حتى الثانوية، لتسهيل المذاكرة على الطلاب، وسيتم تجهيزها خلال 72 ساعة المقبلة، مؤكدا أن الشئون القانونية بالوزارة بالاشتراك مع وزارة الداخلية والمحافظين بدأت في إغلاق جميع سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة. 

وتابع الدكتور طارق شوقى، أن الحكومة تعمل كفريق ولا أحد يتخذ قرارا فرديا، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وتقدم مجانا له حتى تساعده في المذاكرة.
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