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أخبار العالم

فيرجينيا الأمريكية تسجل أول وفاة بـ كورونا.. والسلطات تؤجل الانتخابات التمهيدية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
سجلت ولاية فيرجينيا الأمريكية أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان المريض رجلا في السبعينات من العمر أصيب بفيروس كورونا من مصدر غير معروف، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة في فرجينيا، وسبب وفاة الرجل هو الفشل التنفسي.

وسجلت ولاية فيرجينيا حتى الآن 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقررت السلطات في فيرجينيا تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية -التي تعقد لاختيار شخصية ديمقراطية للترشح في الانتخابات الرئاسية- في شهر مايو، والتي كان من المقرر عقدها في 24 من مارس الجاري.

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