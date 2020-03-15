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ثقافة

وكان الحبر لباسهم.. مجموعة شعرية جديدة لـ أسد الخضر

الأحد 15/مارس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة الشعرية "وكان الحبر لباسهم"، للشاعر أسد الخضر، في 167 صفحة من القطع المتوسط.


وفي المجموعة يمتزج الرمز الشعري والدلالات مع الموسيقا العذبة الهامسة لتشكل عالما شعريا صوفيا، ويبقى مؤلف المجموعة الشاعر أسد الخضر في ما يقارب الستين نصا ضمن قوالب الخليل بن أحمد مبحرا في صوره الواسعة والعميقة رغم ميله إلى استخدام بعض المفردات التقليدية لتتواءم مع روح الشعر الصوفي ثم يخرجها من دلالاتها المعتادة وسياقاتها المعهودة.

ويراوح الشاعر الخضر بين التقليد والتجديد في البيت الواحد أو في القصيدة ككل فيعتمد المفارقات وتوازن العبارات والمحسنات البديعية ليخرجها من قوقعتها حين يذهب بها الى اماكن جديدة غير معتادة لجهة الرمز والمعنى.


يذكر أن الشاعر أسد الخضر من مواليد حمص يكتب في الصحف والدوريات العربية والمحلية صدر له مجموعة شعرية بعنوان “غريب أيها الفرح” عن اتحاد الكتاب العرب ونال عددا من الجوائز أبرزها جائزة عمر أبو ريشة لعام 2017.

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