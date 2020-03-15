خالد أبو بكر: مصر نجحت في إدارة الأزمة .. واستفدنا من المحنة

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أن المصريين يظهرون معادنهم القوية وقت الشدة والأزمات، ويمكن الرهان عليهم، لأنهم سند كبير لوطنهم، مشيدًا بتعامل الحكومة مع أزمة الأمطار وفيروس كورونا.









وعلق خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، على قرار تعطيل الدراسة لمدة 15 يومًا، قائلًا :"هذا أسلوب إدارة الأزمة، وسنرى تعليما عن بعد وبرامج تعليمية، وكل هذه القرارات تطمئن المواطنين.. والأهم كيفية إدارة العملية.. بجانب الدرس المستفاد من هذه المحنة، وهو أن الحكومة شاركت المواطن للعمل معها، دون العمل بمعزل.. أسلوب جديد في إدارة الازمة، وأصبحت الأمور مكشوفة أمام الجميع".





وواصل :"الشارع المصرى مطمئن لإدارة الحكومة المصرية والوضع على الأرض، ونجحنا في إدارة الأزمة".





وتابع: " لا قدر الله لو ارتفع عدد مصابي كورونا، فالدولة مستعدة لمواجهة تداعيات الفيروس، ولا بد من التشديد على النظافة الشخصية.. هذا الكلام بسيط لكنه هام جدًا".