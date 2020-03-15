AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد أبو بكر: مصر نجحت في إدارة الأزمة .. واستفدنا من المحنة

الأحد 15/مارس/2020 - 02:32 ص
خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أن المصريين يظهرون معادنهم القوية وقت الشدة والأزمات، ويمكن الرهان عليهم، لأنهم سند كبير لوطنهم، مشيدًا بتعامل الحكومة مع أزمة الأمطار وفيروس كورونا.


وعلق خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، على قرار تعطيل الدراسة لمدة 15 يومًا، قائلًا :"هذا أسلوب إدارة الأزمة، وسنرى تعليما عن بعد وبرامج تعليمية، وكل هذه القرارات تطمئن المواطنين.. والأهم كيفية إدارة العملية.. بجانب الدرس المستفاد من هذه المحنة، وهو أن الحكومة شاركت المواطن للعمل معها، دون العمل بمعزل.. أسلوب جديد في إدارة الازمة، وأصبحت الأمور مكشوفة أمام الجميع".

وواصل :"الشارع المصرى مطمئن لإدارة الحكومة المصرية والوضع على الأرض، ونجحنا في إدارة الأزمة".

وتابع: " لا قدر الله لو ارتفع عدد مصابي كورونا، فالدولة مستعدة لمواجهة تداعيات الفيروس، ولا بد من التشديد على النظافة الشخصية.. هذا الكلام بسيط لكنه هام جدًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي وجونسون يتوافقان على ضرورة تسوية شاملة للأزمة الليبية.. والإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة.. ومحاكمة الرئيس الأمريكي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

مصائب قوم عند قوم فوائد.. المستفيدون من فيروس كورونا..أمريكا فى المقدمة

وزيرة الصحة: الوضع في مصر مطمئن.. ولم نرصد حالات مصابة بـ الكورونا

كيف كانت كرة القدم صراعا بين الملك فاروق والنحاس باشا؟

1.1 تريليون دولار خسائر العالم جراء فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

أحمد سامي يعلن ضم عصام الحضري لجهازه المعاون

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة