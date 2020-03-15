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رياضة

أحمد سامي: الأجانب بييجوا يصنعوا أسماءهم في مصر

الأحد 15/مارس/2020 - 02:03 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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حسام الحارتي
أكد أحمد سامي، مدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، أن المدربون الأجانب يأتون الى مصر لصناعة اسمائهم .

وقال أحمد سامي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المدربون بييجوا بدون تاريخ ويصنعون ويلمعون أسمائهم في مصر ومانويل جوزيه أكبر دليل على ذلك".

وتابع: "هات مدرب أجنبي ومسكه فريق ترتيبه في وسط الجدول وشوف هيعمل إيه، اتحدى أن يصنع إنجاز"

وأتم: من المبكر الحكم على فايلر، والأهلي ينتظر الحكم عليه لحين الفوز بالبطولة الإفريقية"، مشيرا الي أن بعض المدربين المصريين يستحقون تولي قيادة الأندية خصوصا قطبي الكرة المصرية" الأهلي والزمالك".
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