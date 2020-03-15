أحمد سامي: الأجانب بييجوا يصنعوا أسماءهم في مصر

أكد أحمد سامي، مدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، أن المدربون الأجانب يأتون الى مصر لصناعة اسمائهم .





وقال أحمد سامي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المدربون بييجوا بدون تاريخ ويصنعون ويلمعون أسمائهم في مصر ومانويل جوزيه أكبر دليل على ذلك".





وتابع: "هات مدرب أجنبي ومسكه فريق ترتيبه في وسط الجدول وشوف هيعمل إيه، اتحدى أن يصنع إنجاز"



