مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

في "مذبحة القلعة" دعا محمد علي بك الكبير المماليك على وليمة غداء ثم قام بذبحهم، واليوم دعا مصاب بكورونا 80 صديقًا ليقضي عليهم بوباء كورونا.

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات في إيران وفتح عدد كبير من الدول الرحلات الجوية بينها وبين البلد الموبوء نشر شخص مصاب المرض بطريقة غريبة.

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كشف اليوم «جاسب لطيف» مدير دائرة صحة بغداد الكرخ بأن كارثة قد حلت بـ80 عائلة بسبب وليمة قاتلة ربما قد تكون مشبعة بالكورونا.

فقد دعا أحد الأشخاص القادمين من إيران وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا من إيران 80 شخصًا على وليمة كبيرة ثم رحل كل إلى بيته.

وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا على عائلات الـ80 شخصًا ومن حولهم، يقول لطيف لموقع السومرية نيوز: "كيف سنجد هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم؟ وكيف سنتمكن من حجرهم صحيًا؟".