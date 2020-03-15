محافظ الإسكندرية: تكريم عمال الصرف الصحي وشركات النظافة بعد شفط الأمطار

أكد اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم التخلص من 80% من تجمعات المياه، ويتبقى 20% فقط، موضحا أن القدرة الاستيعابية كانت مليون و800 ألف متر مكعب، بينما كم الأمطار خلال يومي الخميس والجمعة تخطى الـ 5.9 مليون متر مكعب، بزيادة 3 أضعاف.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن المحافظة اتخذت تدابير وقائية مشددة، وكان هناك تنسيق مع قيادة القوات البحرية والمنطقة الشمالية، منذ بداية شدة الأمطار، مضيفًا :"قالوا إحنا جاهزين معاك، كما ساهمت مديرية الأمن معنا بعربات الحماية المدنية، ولولا تكاتف الجهات التنفيذية ما استطعنا من تجاوز هذه الازمة، في ظل كميات المياه الرهيبة، كما ان شركات البترول ساهمت معنا في شفط المياه".





ووجه الشكر لكل من ساهموا في الحد من موجة الطقس السيء، مضيفًا :"كرمنا العاملين الصرف الصحى وشركة النظافة.. إحدى الشركات وفرت 1200 وجبة للعاملين".