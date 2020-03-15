وزيرة الصحة: علاج جديد لفيروس كورونا المستجد فى هذا التوقيت

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مراكز أبحاث في الصين وأمريكا توصلت إلى علاج لفيروس كورونا وبناء على تأكيد الصحة العالمية بنهاية شهر أبريل احتمال يكون هناك علاج لكورونا المستجد".





وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر لا تزال من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة.





وأشارت هالة زايد، إلى أن 80% من المصابين بالفيروس لم يظهر عليهم المرض، قائلة: "خلو بالكم من كبار السن والصغار وتهوية المنازل بصفة دائمة".



