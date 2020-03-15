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بين الناس

مواطن من أصحاب الهمم يناشد المسئولين بعودة بطاقته التموينية.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

اشتكى المواطن أسامة السيد عبد الحليم والمقيم في طوخ محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة السلع التموينية الخاصة به منذ 5 أشهر بسبب امتلاك سيارة.


يقول فى رسالته إنه من أصحاب الهمم وحصل على هذه السيارة للعمل عليها، نظرا لعدم القدرة على توفير فرصة عمل تمكنه من الإنفاق على أسرته المكونة من 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

 

وناشد المسئولين التدخل لإعادة عمل بطاقة السلع التموينية الخاصة به، والتى تحمل رقم 114012528778 ورقم قومى 27701291401571 ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01024655199

 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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