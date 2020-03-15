وزيرة التضامن: نبحث أفضل البدائل لحل مشاكل أهالى الزرايب

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن منطقة الزرايب بـ15 مايو كانت من المناطق الأكثر تضررًا بالطقس السيئ، حيث تقع بالقرب من مخرات السيول ولهذا السبب تتجمع المياه بالمنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة تبحث مع أفضل البدائل لنقلهم في أقرب وقت ممكن.









وقالت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E" :"الحكومة وضعت من قبل خطة لنقلهم، ولكنهم رفضوا ارتباطًا بالمنطقة، ونحن وضعنا حلولا بعيدة المدى لصالح أهالى الزرايب، لنقلهم لمكان يليق بهم ويؤمنهم.. فالظروف الجغرافية لم تكن متوقعة، ومفيش داعى نقيم منطقة مخاطر جديدة".





وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة، والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن أهالى المنطقة، وتم مناقشة عملية التطوير أو طرح أكثر من مكان لنقلهم وجارى اتخاذ قرار مع رئيس الوزراء لبحث أفضل البدائل لأهالى الزرايب، مضيفة :"









وتابعت :"سننقل أهالى منطقة الزرايب في أقرب وقت ممكن ووزير الإسكان أكد جاهزية بعض الأماكن لنقلهم.. والحكومة تستهدف حل الموضوع نهائيًا في اسرع وقت، حيث يوجد 60% من أهالى الزرايب في مناطق خطر، وبحاجة للنقل فورًا".