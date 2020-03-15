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رياضة

شوقي غريب يصدم إمام عاشور بشأن تواجده في المنتخب الأوليمبي

الأحد 15/مارس/2020 - 03:26 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ان إمام عاشور، مهاجم نادي الزمالك لن يتواجد في صفوف المنتخب الأولمبي طوال فترة إيقافه.

وأكد شوقي غريب في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يتم ضم أي لاعب سيقوم بعدم الالتزام وكيف سأقوم بضم لاعب تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط.. الموضوع ليس بشأن إمام عاشور فقط ولكن اي لاعب سيقوم بالخروج عن النص سيتم استبعاده من حساباتي". 

اما بشأن وديات المنتخب الاوليمبي أكد شوقي غريب إن منتخبات إسبانيا وفرنسا وألمانيا طلبوا مواجهة المنتخب وديا قبل أولمبياد طوكيو 2020، في يونيو المقبل".
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