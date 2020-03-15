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توك شو

محافظ البحر الأحمر: الجيش وشركات البترول ساهموا في عمليات شفط مياه الأمطار

الأحد 15/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، انه تم التعامل بإيجابية مع موجة الطقس السيء، التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، مضيفًا :" كنا موفقين من عند الله..  وكان هناك 180 كيلو متر من أول الزعفرانة لجبل الزيت شهدت انقطاع في التيار الكهربائى تمامًا.. والقوات المسلحة وشركات المياه والبترول ساهمت في عمليات الرفع، والأمور الآن 100%، ولا يوجد أي خسائر".

وأشار محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لإغلاق عدد من الطرق.


وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم السيطرة تماما على الأمطار في الشوارع، موضحاَ أنه تم التواصل مع القوات المسلحة ودفعت المحافظة بعربات شفط المياه، وتم إزالة المياه من محطة الكهرباء التي تأثرت من هبوط الأمطار في منطقة الزعفرانة، وتأثرت شركة الاتصالات بهطول الأمطار، ولكن تم احتواء الأمر.
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