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محافظات

مستقبل وطن بالمنيا يشارك الأجهزة التنفيذية في إزالة آثار الأمطار

الأحد 15/مارس/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أكد النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أمانة الحزب بمركز بنى مزار  بإشراف عمرو عبد الغنى أمين المركز وبمشاركة الأمانات النوعية، شكلت غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإبلاغ عن تجمعات المياه بالشوارع  وسرعة الاستجابة للتواجد حل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية .

وأضاف غلاب أنه تم أيضا توفير سيارات لمساعدة حالات الطوارئ ، ونقل المواطنين العالقين بالمركز إلى منازلهم سواء داخل المدينة أو القرى ، وتوفير سيارات لنقل مرضى الفشل الكلوي من المنازل إلى مستشفى حميات بني مزار لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وإعادتهم إلى منازلهم بالمجان. 

وأوضح أمين الحزب بالمحافظة، أن أعضاء الحزب قاموا بتوزيع الوجبات الساخنة على العاملين في الوحدة المحلية والكهرباء والصرف الصحي أثناء عملهم في الشوارع لإزالة المياه المتراكمة ومتابعة إصلاح أعطال الكهرباء ومعالجة انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه فى ذات الإطار قامت أمانة الحزب بمركز سمالوط  بإشراف محمد نشأت أمين المركز وبمشاركة الأمانات النوعية بتوفير سيارات نقل محملة بالرمال على نفقتهم الخاصة لتمهيد الطرق داخل مدارس الطيبة والطرق المؤدية إليها.
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