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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون .. جوجل ترد على ترامب

الأحد 15/مارس/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..
أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون..جو
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.


يعد جهاز آيفون iPhone من أبل هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، بفضل معالجاته القوية وتحسينات الكاميرا، ولكنه أكثر من مجرد جهاز ذكي، إذ إن أكثر ما يميز هواتف آيفون هو وفرة التطبيقات المتوفرة للنظام الأساسي على متجر آب ستور.


يعد الوضع الداكن الـ"dark mode" أو الليلي، أحد أكثر الميزات شيوعا خلال الفترة الماضية، ليس فقط لأن جميع المستخدمين حول العالم يفضلون استخدام الوضع المظلم، ليس فقط لأنه يحمي العين من ضغط إضاءة شاشة الهاتف الذكي أثناء الليل، ولكنه أيضًا يعمل على حفظ البطارية إذا كان هاتفك يحتوي على شاشة OLED، مما دفع شركة "جوجل" لدعم الوضع الداكن لنظام التشغيل التابع لها أندرويد 10  Android 10 ، كميزة اساسية داخل نظام التشغيل.


على الرغم مما قاله الرئيس "دونالد ترامب" أثناء إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، أوضحت شركة جوجل "Google"، أنها لا تعمل مع الحكومة الأمريكية في بناء موقع إلكتروني على مستوى البلاد لمساعدة الأشخاص في تحديد إذا كانوا بحاجة إلى اختبارات لفيروس كورونا.


أعلنت شركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن بدء الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 7i لعدد من الدول من بينها مصر والبحرين وقطر، ويمكن للراغبين في شراء الهاتف القيام بالحجز على الموقع الرسمى للشركة.   


أعلنت شركة HONOR التابعة لشركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن إصدار ساعتها الذكية  MagicWatch 2 ، والتى تتميز بعمر بطارية يستمر حتى أسبوعين. 


كشفت مجلة فوربس عن تسريبات جديدة لهواتف أيفون القادمة والتى من المحتمل أن تصدر تحت اسم   iPhone 12،  حيث من المفترض أن تتمتع سلسلة الهواتف الجديدة بكاميرا بتقنية 3D


ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أبل قامت بإغلاق أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا. 


تعتبر تطبيقات الصور والتعديل عليها من التطبيقات المهمة لدى العديد من المستخدمين، ولكن قد يحتاج البعض تطبيقات من نوع آخر لحفظ الصور الموجودة الموجود على هواتفهم خاصة إذا كانت كثيرة وتحتوى على مساحة كبيرة. 


ذكر موقع GSMArena أن شركة فيفو الصينية، أعلنت عن هاتفها الجديد vivo NEX 3S 5G والذى سيصدر بتقنية شبكة  5G، من فئة هواتف flagship  . 


أعلنت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية فتح باب الحجز مرة أخرى  لهاتفها الجديد القابل للطي HUAWEI Mate Xs بعد نفاذ الحجز للدفعة الأولى في ثوان، من الأسواق العالمية.

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