أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون .. جوجل ترد على ترامب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.



