فتح وحدة صحة الأسرة بعد المواعيد الرسمية مطلب أهالى قرية مشيرف بالمنوفية

شكا المواطن محمد عمرو عبد القادر والمقيم في قرية مشيرف بالباجور محافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص قلة الخدمات الطبية فى قرية مشيرف خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى وحدة صحة الأسرة بالقرية حيث تنعدم الخدمة نهائيا نظرًا لعدم وجود أطباء أو عيادات مفتوحة أمام الجمهور فى ذلك التوقيت الذى يبدأ من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 صباحا اليوم التالى.





ويقول فى رسالته : قرية مشيرف من القرى النائية عن مدينة الباجور وشبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية الأمر الذى يجعل من هناك معاناة شديدة في الانتقال إلى أقرب مستشفى لإنقاذ الحالات الحرجة





وناشد المسئولين فتح عيادات طب أسرة وأسنان مجهزة بشكل جيد فى وحدة صحة الأسرة بقرية مشيرف وتحديدًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالوحدة، تكليف الصيدلى بالتواجد فى تلك الفترة لصرف العلاج بأسعاره الاقتصادية المقررة من قبل وزارة الصحة .

للتواصل مع الشاكى 01276157451





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



