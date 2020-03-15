نسخ محدودة من الطراز الفريد داون سيلفر

كشف الصانع البريطانى رولز رويس عن نسخة خاصة ومميزة من الموديل الأسطورى داون، تحت اسم الرصاصة الفضية أوداون سيلفر بوليت.









وكشفت رولز رويس عن صور أولية للإصدار الجديد من السيارة، والذى سيصدر بنسخ محدودة خاصة بعدد 50 نسخة فاخرة فقط، على أن يتم حجزها مسبقًا من راغبى امتلاكها حول العالم.









كانت أول نسخة من الرصاصة، ظهرت فى عام 1920 بالقرن الماضى، إلا أن الموديل الجديد سيكون مختلف تمامًا بعد مرور 100 عام على أول ظهور له.









والتزمت رولز رويس الصمت حول سعر ومواصفات السيارة، لحسن إنتهاء عملية الحجز المسبق، وجدير بالذكر أنه تم تقديم نسخة إسلامية من العلامة البريطانية الفاخرة.





وتشتهر علامة رولز رويس بتقديم السيارات الفاخرة المصنوعة يدويًا، والتى يتهافت الأغنياء على إمتلاك تلك التحف الأسطورية.