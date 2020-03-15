AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية الكويت: علاقتنا مع مصر قوية.. ولا تنساقوا وراء الشائعات

الأحد 15/مارس/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر على قوة ومتانة العلاقة بين مصر والكويت، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على الأخبار من المصادر الموثوقة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الناصر إن الشائعات ضد مصلحة الجميع، وأنه على جميع الاطراف نفي الشائعات، مؤكدا ضرورة العمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن"الكويت علاقتها مع مصر قوية ولها خصوصيتها".

كانت الكويت، أوقفت في مطلع مارس الجاري، جميع أنواع التأشيرات للمصريين، حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة المصرية إنها تحترم القرار الكويتي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعترض وتدمر صواريخ أطلقت من اليمن..وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مهمة بين الكويت وسلطنة عمان

قرار مهم للمصريين المسافرين إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل عن فرض قيود سفر بين مصر والكويت بسبب كورونا

إعلامية كويتية: الزج باسم مصر بين الدول المصابة بـ كورونا باطل

الكويت تطمئن المصريين: لا نية لوقف الرحلات مع مصر أو إجلاء رعاياها

ترشيحاتنا

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

أحمد سامي يعلن ضم عصام الحضري لجهازه المعاون

جمال شعبان ينصح بتناول هذا الدواء والبعد عن البروفين حال الإصابة بكورونا

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

تحطم سيارة زوجة محمد الشناوى في حادث سير

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة