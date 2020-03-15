وزير خارجية الكويت: علاقتنا مع مصر قوية.. ولا تنساقوا وراء الشائعات

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر على قوة ومتانة العلاقة بين مصر والكويت، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على الأخبار من المصادر الموثوقة.





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الناصر إن الشائعات ضد مصلحة الجميع، وأنه على جميع الاطراف نفي الشائعات، مؤكدا ضرورة العمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أن"الكويت علاقتها مع مصر قوية ولها خصوصيتها".





كانت الكويت، أوقفت في مطلع مارس الجاري، جميع أنواع التأشيرات للمصريين، حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة المصرية إنها تحترم القرار الكويتي.



