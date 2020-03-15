أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اطمأنوا الدولة اتخذت إجراءات احترازية.. وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تعليق الدورى أسبوعين إجراء احترازي من أجل التصدي لفيروس كورونا.





أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن فرصة مصر أفضل كثيرًا من أوروبا للتعامل واحتواء فيروس كورونا.





وأضافت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن فرص مصر أكبر لاحتواء هذا الفيروس بسبب انخفاض السن العام للمواطنين في مصر، مقارنة بكبار السن في القارة العجوز.





أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن المواد الدراسية من أول الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة ستكون متاحة على المحتوى الرقمي.









قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في حالة مد تعليق الدراسة شهرا أو أكثر، خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها، وبالتالي ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية.





قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان الكنيسة قررت وقف التعليم الكنسي والأنشطة وإقامة قداس يومي بسبب فيروس كورونا.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تقرر غلق النادى لمدة أسبوع قابلة للمد بعد القرار الرئاسي بشأن تعليق الدراسة لمواجهة أزمة كورونا.









طمأن الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة وضعت خطط و اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة لمدة 15 يوما؛ الهدف منه، الحد من التجمعات، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأيام الحالية قاسية جدًا؛ بسبب حالة الضغط، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل للمُطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة أسبوعين جاء كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



