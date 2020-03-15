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مرأة

ريجيم الـ 10 أيام .. ينقص الكثير من الوزن وينسف الكرش

الأحد 15/مارس/2020 - 08:02 ص
رجيم العشر أيام
رجيم العشر أيام
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أسماء عبد الحفيظ
يحلم العديد من الأشخاص بإنقاص الوزن الزائد وبالأخص إذا كانوا يعانون من الكرش.. يمكنك أتباع رجيم العشرة ايام لانقاص الوزن سريعاتوضحه الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية العلاجية.




الإفطار 
 
· 1/2 رغيف بلدى + 4 ملاعق فول أو بيضة
بعد ساعة كوب من الشاى الأخضر

الغداء

· اليوم الأول والثالث: رغيف سن + سلاطة + 2 بيض مسلوق
· اليوم الثانى: 4 ملاعق أرز + سلطة + سمكة مشوية
· اليوم الرابع: شريحة سمك فيليه + سلطة + 4 ملاعق أرز
· اليوم الخامس والسادس: جبن قريش + سلاطة + رغيف سن
· اليوم السابع : شوربة خضار + سلاطة + 5 ملاعق مكرونة
اليوم الثامن والتاسع: طبق شوربة خضار + طبق سلاطة خضراء + ربع دجاجة مشوية
اليوم العاشر: 250 جرام كاليمارى مشوى + سلطة + 4 ملاعق أرز

العشاء
· كوب شاى بلبن دايت أو زبادي لايت .
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