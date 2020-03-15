مسعف المتوفاة بـ كورونا يروي كيف تعامل مع الحالة.. شاهد

روى إسلام الشورى، مسعف مريضة كورونا المتوفاة، كيف تعامل مع الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال «إسلام الشوري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة الأولى المصرية، إنه كان يعلم بأن المريضة مصابة بالفيروس المستجد، وتعامل مع الحالة دون قلق ولكن بحذر شديد.





وأضاف مسعف مريضة كورونا المتوفاة، أنه كان يشعر برهبة ولكنه لم ينشغل كثيرا بالأمر لكي يستطيع التعامل مع المريض، موضحا أنه ارتدى ملابس التعقيم قبل التعامل مع أي حالة مصابة بفيروس كورونا وارتداء الملابس الواقية والحذاء وتجهيز الأدوات المستخدمة.





وأوضح أنه كان حذرا جدا بعد التعامل مع الحالة المصابة بالفيروس مع أفراد أسرته خاصة أطفاله الصغار، ولم يبلغ أسرته بأنه تعامل بشكل مباشر مع المريضة، وبعدها أجرى عملية العزل حتى المسح والنتيجة كانت بالسلب.





ولفظت أول سيدة مصرية أنفاسها الأخيرة بالحجر الصحى، حيث أصيبت بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازها لمدة يوم واحد بالحجر الصحي على إثر إيجابية عينة التحاليل التى جرى أخذها منها وفحصها بمعامل وزارة الصحة المركزية.





وقال مصدر بمديرية الصحة فى الدقهلية، إن المتوفاة وتدعى عطيات محمد إبراهيم، ٦٠ عاما، ومقيمة بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وصلت إلى مستشفى حميات المنصورة وتبين إيجابية عينة التحليل التى أجريت لها، وذلك بعد نقلها إلى الحجر الصحي، حيث تم حجز 10 أشخاص من المخالطين للحالة، بعد أخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والتأكد من سلامتهم.



وأضاف المصدر أنه فور التأكد من إيجابية الحالة تم تطهير وتعقيم مستشفى الحميات بما يعادل ثلاث مرات يوميا، فضلا عن عزل الحالات التى تم الاشتباه بها من المخالطين إلى أن تصل نتيجة العينات لبيان إصابتهم من عدمها.



وأوضح أنه فور الاشتباه بأي إصابات أخرى، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتعامل بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



ونوه المصدر إلى أنه جرى رفع ومتابعة الموقف بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية منعا لتفشي الوباء بالمحافظة.