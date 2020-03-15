مؤلف مملكة إبليس: المستقبل لـ المنصات الإلكترونية

كشف محمد امين راضي مؤلف مملكة ابليس عن رأيه في المنصات الالكترونية، حيث يعرض مسلسله مملكة ابليس عليها، مضيفا أنه بدأ يلتفت إلى مشاهدة الأعمال عبر المنصات الإلكترونية منذ عام 2015.





وقال لـ "صدى البلد" ان المنصات هى المستقبل، وانه كان يحلم منذ البداية ان تعرض اعماله عليها، مشيرا الي انه لم يكن يتوقع النجاح الكبير لمسلسل مملكة ابليس عليها.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.