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رياضة

وعد جديد من مرتضى منصور لـ جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية

الأحد 15/مارس/2020 - 02:58 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة مع تامر مرسى رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين يوم الاثنين المقبل من أجل حسم عدد من عقود بعض الصحفيين، بالإضافة للتعاقد مع أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، أن انضمام عفيفي للقناة ستكون إضافة كبيرة لها لما يملكه من آراء وفلسفة خاصة. 

أما بشأن تجديد عقد محمود علاء نجم الفريق، فأكد أنه لاعب كبير، مشددا على أنه يسعى للحفاظ على استقرار الفريق من أجل التتويج بالمزيد من البطولات.


وأضاف مرتضى منصور أنه يعد جماهير الفريق بالمزيد من البطولات والعروض الرائعة، بينما يعد أعضاء الجمعية العمومية بالمزيد من التطوير في منشآت النادي.

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