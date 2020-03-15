سعر ومواصفات أودي audi q7 في مصر.. صور

أعلن وكيل اودي في مصر عن طرح دفعة جديدة من ابنتها المدللة أودي audi q7 والتي تتوفر في مصر بمحرك تيربو 2000 سي سي بقوة 245 حصان وناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي.





هذه الامكانيات تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 7.7 ثانية. وتتاح السيارة لسبعة ركاب مع توفرها بمصابيح ليد خارجية أمامية وخلفية وعجلات 20 بوصة ومرايا كهربائية بنظام تدفئة وباب خلفي كهربائي وسقف بانوراما .

وبها أيضا شاشة تعمل باللمس وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة ومقاعد أمامية كهربائية و19 سماعة وتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق وفرش جلد وعجلة قيادة جلدية وكاميرا 360 درجة ونظام استشعار الضوء والمطر ودخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح.







سعر اودي audi q7 في مصر



وتتوافر اودي audi q7 في مصر بسعر 1.350.000 جنيه