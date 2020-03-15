وكيل صحة بورسعيد يكشف تفاصيل احتجاز حالتي إصابة بـ فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد إنه تم عزل حالتي الاشتباه بفيروس كورونا بمستشفى بورفؤاد العام، لحين التأكد من الحالة.





وشدد ابوهاشم في تصريحات لـ صدى البلد أنه لم يتم التأكد من أي إصابة بالفيروس وجميع الحالات المشتبه فيها تبين خلوها من أي إصابة.





وأكد وكيل صحة بورسعيد أن ما يتم هو إجراء احترازي وفق ضوابط الطب الوقائي وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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وناشد وكيل الصحة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر غير رسمية وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة التأكد من أي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا مع اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة.