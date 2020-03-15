موقع صدى البلد يتخذ 11 إجراءً وقائيا لمواجهة كورونا .. ويقر 5% نسبة العمل من المقر

قرر موقع "صدى البلد" تخفيض عدد العاملين والصحفيين من داخل الموقع لتصل إلى ٥ بالمئة فقط، على أن يعمل باقي الزملاء من خارج الموقع الكترونيا بداية من اليوم ولمدة أسبوعين .





يأتي ذلك اتساقا مع قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا بما يساهم في تقليل الكثافة في صالة التحرير والحد من انتشار الفيروس.





كما قرر الموقع في الوقت ذاته أن تعمل الأمهات من المنزل حفاظًا على صحة الزميلات التي هى الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن تم تعليق الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء ووفقا لتوصيات مجلس نقابة الصحفيين .





واتخذ الموقع عدة إجراءات وقائية بداية من أمس السبت وخلال الفترة المقبلة ونشر عدة توصيات في صالة التحرير كان أبرزها كالآتي:





- تعقيم صالة التحرير والغرف والمكاتب بشكل مستمر على مدار اليوم.





- اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية





- اي شخص يصاب بالبرد يلازم المنزل ويتصل بالطبيب فورا .





- التنبيه على الزملاء الصحفيبن وأبنائهم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتفادي الأماكن التي بها تجمعات.





- وقف الملامسة او المصافحة أو العناق والقبلات أثناء المصافحة.





- المحافظة على النظافة الشخصية واستخدام المطهرات بشكل دائم.





- العطس في المناديل واستخدام الأدوات الشخصية في المنزل بعيدا عن استخدام أدوات الغير.





- وجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين اي شخص سواء كان طبيعي او مصاب .





- وجود تهوية مناسبة في غرف العمل.





- رقم الخط الساخن للاستفسار عن فيروس كورونا 105 .





- في حالة وجود إصابة بالفيروس لأي شخص يجب مشاهدة فيديو وزارة الصحة المرفق واتباع التعليمات الموجودة داخله .

واختتم موقع صدى البلد في بيانه: "الوقاية خير من العلاج وحفظ الله مصر من كل سوء".