حسام الفحام يكتب: مصر تنتصر للإنسانية.. والصين وخدعة القرن

عندما ترى وزيرة الصحة تسافر الصين فى عز معمعة فيروس كورونا وترجع بفضل الله معافاة، وبعد زيارتها بأسبوع جميع الحالات التى كانت مصابة بالفيروس شفيت وغادروا المستشفيات وتم تعقيم المستشفيات والصين تعلن ذلك، يبقى السر عندنا فى مصر.









وعندما يظهر الرئيس الصيني بدون كمامة مع الأطباء فى غرف العزل، خاصة فى مستشفى ووهان بالتحديد، يبقى لازم تعرف إنها رسالة للأعداء.





ولما تسمع وتشوف أغلب رؤساء دول ورؤساء حكومات أصيبوا بالفيروس! وتكتشف أن الصين استفادت من المحنة بعبقرية وقلبتها لمنحة وخدعت أمريكا وكسبت فى أيام 200 مليار دولار، وتصر الصين على دعوة مصر لحضور الاحتفال بالانتصار على الفيروس فى أبريل القادم.









مصر أبلغت روسيا بمؤامرة أمريكية مماثلة مثل التى حدثت ضد الصين! شراء الصين للأسهم بالفعل، ووصول عدد المصابين بفيروس كورونا بمستشفى يووهان إلى صفر وعلاج الجميع، هنا تكون خديعة القرن، بل لعلها الخديعة التاريخية العظمى حتى الآن، ما تفسير ذلك؟









هل خدع الصينيون العالم بفيروس كورونا وأنقذوا اقتصادهم؟ هذا ما يظنه الأمريكيون والأوروبيون بعد أن باعوا أسهمهم في شركات تكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية بأثمان زهيدة للحكومة الصينية، وحسب هؤلاء فإن القيادة الصينية استخدمت "تكتيكا" اقتصاديا جعل الكل يبتلع الطعم بسهولة، قبل أن يؤكدوا أن الصين لم تلجأ لتطبيق إستراتيجية سياسية عالية للتخلص من المستثمرين الأوروبيين، دعما لاقتصاد الصين الذي سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي بهذه الخطوة.









الصين تعلم علم اليقين، أن الأوروبيين والأمريكيين يبحثون عن ذرائع للإيقاع بالاقتصاد الصيني وإفلاسه، الصين نجحت من خلال هذا التكتيك في "خداع الجميع"، حيث حصدت حوالي 200 مليار دولار أمريكي في ظرف يومين، نجح الرئيس الصيني في خداع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على مرأى العالم، لعب لعبة اقتصادية ذات طابع تكتيكي، لم تخطر ببال أحد.





كانت معظم الأسهم والحصص في المشاريع الاستثمارية بمعامل إنتاج "التكنولوجيا والكيماويات" تعود ملكيتها للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، وهذا يعني أن أكثر من نصف الأرباح من الصناعات التكنولوجية والكيميائية الخفيفة والثقيلة، كانت تذهب إلى أيادي المستثمرين الأجانب وليس إلى الخزينة الصينية، مما كان يؤدي إلى هبوط صرف العملة الصينية "اليوان"، ولم يكن باستطاعة المصرف المركزي الصيني أن يفعل شيئًا أمام السقوط المستمر لليوان.









حين انتشرت أنباء عن عدم قدرة الصين على شراء أقنعة للوقاية من انتشار الفيروس القاتل. هذه الشائعات وتصريحات الرئيس الصيني "بأنه غير مستعد لإنقاذ البلاد من الفيروس"، أدت إلى انخفاض حاد في أسعار شراء أسهم شركات صناعة التكنولوجيا في الصين، وقد تسابقت إمبراطوريات المستثمرين "الأجانب" في طرح الأسهم الاستثمارية للبيع بأسعار منخفضة جدًا، وبعروض مغرية، "لم يشهد لها مثيل" في التاريخ.





انتظرت الحكومة الصينية حتى وصلت أسعار الأسهم الأجنبية إلى حدودها "شبه المجانية"، ثم أصدرت أمرًا بشرائها، اشترت أسهم الأمريكيين والأوروبيين، ولما تيقن ممولو الاستثمارات الأوروبية والأمريكية أنهم خدعوا، كان الوقت متأخرًا جدًا.









عندما انتقلت الأسهم إلى يد الحكومة الصينية بهذه العملية تكون قد قامت بتأميم أغلب الشركات الأجنبية المنتصبة على أراضيها بطريقة شبه مجانية، ودون أن تتسبب في أزمة سياسية أو إطلاق رصاصة واحدة.









"كورونا" هو فيروس "حقيقي"، لكنه ليس بالخطورة المفزعة التي تم الترويج لها عبر العالم، وبدأت الصين بإخراج المصل المضاد للفيروس، هذا المصل الذي كانت تملكه بعد زيارة وزيرة الصحة المصرية بعد أن نالت مبتغاها، وتقدر تقول للأمريكان صانعي الفيروس: "كل فيروس وانتوا طيبين".





أما بخصوص سد النهضة وقلق المصريين من هذا الموضوع، هل مصر لم تكن تعلم أن إثيوبيا سترفض طيلة سنوات تلك المفاوضات والمحاولات لإنهاء أزمة السد؟ وهل لم تكن تدرك أيادى الصهيونية وأذيالها التركية في عرقلتها؟!!





طيب وهل أمنت مصر مكر الأمريكان؟!! الإجابة قولًا واحدًا "لا".









كانت مصر تعلم كل خطوة قبل أن تخطوها إثيوبيا وكل كلمة قالتها ولم تقلها، وإذا كان الجميع يمكر لمصر ويستهلك الوقت لإكمال البناء لفرض الأمر الواقع، فمصر لن تخضع لأمر واقع، ولن تتنازل عن حقها.









وإذا كان حق إثيوبيا هو التنمية والكهرباء، حق مصر هو الوجود والحياة وشتان بين الحقوق هنا وهناك، وما أدراك!! فقد تكون مصر هى الأخرى تستهلك الوقت لأمر واقع آخر، فى نفس الوقت الذى شهد فيه العالم كله محاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة باءت كلها بالفشل.









وكلما أساءوا أحسنا، يكون الرد آخر الأمر أردع وأقوى للجميع، فإذا كانوا هم يمكرون فمكر الله أكبر ويومها سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.









اهدأوا، واثبتوا، وتعلموا، ففى جعبة الأيام الكثير، وكل سد وانتوا طيبين، جميعهم سيأتون إليك، حتى أعداؤك سيصافحونك.







يكفيك فخرا أن تكون بلدك المتحكمة فى زمام الأمور.









عظيم التحية والتقدير لرجال مصر المخلصين الذين يعملون بصمت وصبر وحكمة.









ودائما وأبدا مصر فى معية ربها.



