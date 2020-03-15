بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل

بداية من الأمطار والحوادث الأليمة في يناير ومرورًا بكورونا في فبراير ومنخفض التنين في مارس ثم الأنباء عن ضرب كويكب للأرض في أبريل.. انتشرت على مواقع التواصل في مصر عدد من المنشورات الساخرة عن الأحداث الرهيبة والغريبة التي شهدها العالم منذ بداية 2020.

لكن لم تكن مصر وحدها، سخرت من تلك الأمور فدول العالم كلها اجتمعت على نفس الأفكار، حيث تداول المستخدمون الأجانب من حول العالم صورة للرعد يتعامد على الهرم الأوسط.

وعلقوا عليها "لا ينقصنا بعد هذه الصورة إلا ظهور المومياوات أيضًا في أبريل"، ففي ظل ما شهدته مصر من تبعات منخفض التنين من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، انتشرت صور للمياه حول الأهرامات والرعد يتعامد عليها وكأنه يصل بينها وبين السماء.

بدت الصورة مثل الأفلام الشهيرة عن ظهور المومياوات، وهو ما وجده الأجانب من حول العالم مادة للسخرية عما يمكن أن تأتي به 2020 أكثر من ذلك.

وعلقت مستخدمة أمريكية تسخر من القتال حول العالم على "ورق التواليت" قائلة: "إذا ظهرت المومياوات فإن البشر سيفكون الأربطة من على أجسادها ويستعملونها كورق تواليت.. مسكينة المومياء!".