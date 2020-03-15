القابضة للسياحة: حل المشاكل التاريخية لشركاتنا.. ونتفاوض مع الأوقاف على حصتها بأرض الأقصر



وأضافت: "العام الماضى شهد حل مشكلة فندق شهر زاد مع شركة ايفديكو الذي استاجرته لمدة 25 عاما لم تقم بدفع الايجار لصالح ايجوث حيث كان هناك نزاع قضائى، تم التوصل الى حل بعمل عقد ثلاثى واستبدال شركة ايفديكو بشركة هاريزو السعودية التى دفعت مديونيات ايفديكوا البالغة 9 ملايين جنيه وجار تطويره بقيمة 70 مليون جنيه وهو فندق فئة ثلاث نجوم".



وأشارت ميرفت حطبة، إلى أن هناك المفاوضات جارية مع وزارة الأوقاف بخصوص قطعة الأرض المشتركة بمحافظة الأقصر، والتى تمتلك فيها الأوقاف النسبة الأكبر نحو 76 %، مضيفة هناك طلبات بعض المستثمرين لشراء حصة الأوقاف لاستغلال الأرض وإقامة مشروعات سياحية عليها، خاصة أنها تتمتع بموقع متميز أمام معبد الأقصر مباشرة .

كشفت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن انتهاء المشاكل التاريخية التى واجهتها الشركات التابعة خلال السنوات الماضية.وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة لـ "صدى البلد": "استطعنا خلال العامين الماضيين حل جميع المشاكل التاريخية المتعلقة بالأصول المملوكة لشركاتنا واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق قيمة مضافة لتلك الممتلكات مثل ارض السلطانة ملك بالأقصر، حيث وقعت شركة "إيجوث" التابعة للقابضة والمالكة للأرض فبراير الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لإنشاء فندق 5 نجوم على أرض بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.