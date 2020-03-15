AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

الأحد 15/مارس/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة يجب تجنبها:

١) البندورة ومنتجاتها: صلصة، شوربة، عصير.

٢) الحمضيات: البرتقال واليوسفي والليمون (الحامض) والجريب فروت وعصائرها.

٣) البصل: إذا شعرت بالحموضة ابتعد عن البصل، لأنه يفاقم الحموضة والتجشؤ وحرقة المعدة. استعمل البصل الأخضر او المطبوخ.

٤) المشروبات الغازية: تفاقم مشكلة ارتجاع حمض المعدة. 

٥) الأطعمة الغنية بالتوابل: بينت الدراسات أن كثرة التوابل تهيج المريء، ويزيد الشعور بالحرقة.

٦) الأطعمة الدهنية: يتم هضم هذه الأطعمة ببطء، ويزيد ذلك من عملية إنتاج المعدة للحمض. إذا كنت مضطرًا لأكل أطعمة دهنية لابد أن يكون ذلك قبل موعد النوم ببضع ساعات، لأنها تزيد معدل التجشؤ والحرقة.

٧) القهوة: على الرغم من عدم تأكيد الأبحاث لسبب تأثير القهوة على زيادة الحموضة، إلا أن أغلب الاحتمالات تُرجِع السبب إلى الكافيين.

٨) الشوكولاتة: يسبب السيروتونين الذي تسبب إطلاقه الشوكولا خاصة الداكنة استرخاء لعضلة المريء، ويلعب ذلك دورًا في زيادة ارتجاع حمض المعدة. 

٩) النعناع: يحتوي النعناع على المنثول الذي يسبب الاسترخاء، ويؤدي ذلك إلى تراخي العضلة المريئية. لذلك عند الشعور بعسر الهضم يفضل شرب الزنجبيل بدلًا من النعناع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب حرقان المعدة والصدر.. 9 أطعمة تزيد من الأعراض

حرقان المعدة والصدر .. 10 أسباب و5 طرق للعلاج دون أدوية

إذا كنت تعاني من الحموضة.. 5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها فورًا

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

4 طرق تشخيص حرقان المعدة والصدر.. تعرف عليهم

كل ما تريد معرفته عن حرقان المعدة والصدر.. 7 علامات تؤكد حدوثه.. والارتجاع الحمضي أبرز أسبابه.. وفي هذه الحالات أنت أكثر عرضة له

ترشيحاتنا

فيديوجراف | تفاصيل العلاوة الجديدة ومفاجآت الرئيس لـ المصريين

أخبار الفن .. فارق العمر بين ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة .. فيديو جرئ لـ رانيا يوسف .. استفزاز محمد رمضان

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

لماذا نهى الإسلام عن النفخ في الطعام

بعد ظهور ياسمين صبرى به.. نجمات يتنافسن بفستان التايجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل