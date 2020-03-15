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رياضة

محمد فضل: أنا السبب في عقوبة مرتضى منصور.. ومستاء من بيان الأهلي

الأحد 15/مارس/2020 - 06:29 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن استيائه من بيان النادي الأهلي عقب إعلان قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث الشغب بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وأكد محمد فضل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي قبل إعلان القرارات وأخبره بتفاصيل ما حدث بمباراة السوبر، ليفاجأ عقب ذلك ببيان الأهلي المسيء له، كما وصف.

وأضاف محمد فضل أن لجنة الانضباط استندت على سي دي من مجلس أبو ظبي لما حدث بالمباراة بالإضافة لـ سي دي الـ VAR.


وتابع محمد فضل انه لجنه الانضباط اتخذت قرارها دون الرجوع لـ اتحاد الكرة، وأنه علم بالقرارات عبر شاشات التليفزيون، قائلا: "الكل في اتحاد الكرة يعمل وفقا لعمله المحدد دون التدخل في عمل لجنة الانضباط أو غيرها". 

أما بشأن عقوبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد فضل أنه تقدم بمذكرة رسمية بشأن إساءة مرتضى له في اليوم التالي لـ مباراة السوبر.. أتقبل الانتقاد ولكن الإساءة أمر غير مقبول، ولن أسمح بذلك لأن مصر دولة قانون". 

وتابع محمد فضل أن لجنة الانضباط هى المسئولة عن إعلان عقوبة مرتضى ضمن عقوبات مباراة السوبر المصري.


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