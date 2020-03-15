أخبار الفن.. 4 قرارات صارمة من المهن التمثيلية بسبب كورونا.. ورانيا منصور بإطلالة جذابة من أمام البحر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ديانا حداد: أنا أحق من غيري في الغناء باللهجة الخليجية

قالت المطربة ديانا حداد، ردا على الانتقادات التي وجهت لها بسبب الغناء باللهجة الخليجية على الرغم من أنها لبنانية، إنها تحب الغناء بأكثر من لهجة، وأنها لا تعرف السبب الذي يدفع البعض لأن يقولوا هذا عليها.

إليسا تستعين بأغنية كرهني لمواجهة فيروس كورونا

نشرت إليسا عبر خاصية استوري على "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي كمامة ومكتوب عليها كلمات من أغنيتها "كرهني"، التى طرحتها ضمن ألبوم كل اللى بيحبوني.

إعصار محمد رمضان يقترب من المليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "اعصار تسونامى" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ المليون الاول بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

اصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بيانا لمواجهة فيروس كورونا من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية.

رانيا منصور بإطلالة جذابة من أمام البحر.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".