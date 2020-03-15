عقب توقف النشاط.. نيران كورونا في خدمة ريال مدريد وبرشلونة





أعلن رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس أن الموعد المقترح لاستئناف النشاط هو 18 ابريل أو 20 مايو المقبل خوفا من تفشي فيرس كورونا المستجد.









و لعل فريق برشلونه من أكثر المستفيدين من قرار الايقاف من أجل استعاده نجمه الغائب بسبب الاصابة، لويس سواريز حيث اصيب في ركبته وخضع لعملية جراحية ومن المقرر أن يعود للمشاركه في المباريات بشهر مايو المقبل.

كما يواصل ارثر ميلو نجم الفريق رحلته من اجل التعافي من اصابته في الكاحل والذي من المتوقع ان يعود للمشاركه مع عودة النشاط.





وسيكون نادي ريال مدريد ايضا من المستفيدين من قرار تعليق النشاط خاصة في ظل اصابة ثنائي الفريق كورتوا ومارسيلو للاصابة ومن المتوقع عودتهما مع استئناف النشاط.





ومن المقرر أن يعود ايدين هازارد نجم الفريق للمشاركه عقب اصابته في الكاحل والتي خضع بسببها لجراحة، كما سيعود ماركو اسينسيو نجم الفريق للمشاركه عقب اصابته الموسم الماضي بـ الرباط الصليبي.

"رب ضارة نافعة".. على الرغم من كارثية قرار الاتحاد الاسباني بـ ايقاف النشاط الرياضى لمدة اسبوعين ومن ضمنها الدوري الاسباني " الليجا"، إلا أن هناك بعض المكاسب التي ستعود على الاندية من خلال التوقف.