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أخبار العالم

بعد العمل من المنزل.. أمريكا تحذر من جرائم إلكترونية جديدة ضد شبكاتها

الأحد 15/مارس/2020 - 05:01 ص
جرائم إليكترونية
جرائم إليكترونية - أرشيفية
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أ ش أ
حذرت الإدارة الأمريكية من موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية تستهدف الأمريكيين الذين اضطروا للعمل من المنزل جراء الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

وأشار خبراء أمريكيون، اليوم، إلى أن هناك أدلة متزايدة على وجود قراصنة يستغلون مخاوف المواطنين من الفيروس لتوجيه هجماتهم على الأفراد وأن العمل خارج بيئات مؤسسية مؤمنة يفتح الباب أمام إمكانية التعرض لتلك الهجمات.

وأصدرت إدارة الحماية الإلكترونية بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيرا تشير فيه إلى وجود نقاط ضعف في مجال العمل من المنزل بالمقارنة بالعمل في موقع المؤسسات.

ونبهت إلى أنه رغم مساعي تأمين الشبكات التي تسهل للموظفين إمكانية العمل بها عن بعد ، لكنها تفتح شهية القراصنة على محاولة اختراقها.

وأوضح خبير الجرائم الإليكترونية توم كيلرمان ، الذي عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن هناك بعض الدول تسعى للاستفادة من هذا الوضع وخصوصا " أعداء حقبة الحرب الباردة "، ومن الضروري الحذر من أنهم على علم بضعف الاحتياطات الأمنية على المستوى الشخصي لدى الأفراد ".
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