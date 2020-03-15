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رياضة

وليد الفراج يسخر من تعليق النشاط الرياضي في السعودية بـ مريلة المطبخ..فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 07:37 ص
وليد الفراج
وليد الفراج
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ياسمين تيسير
سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج من قرار تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية خوفا من تفشي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة. 


ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له من خلال برنامجه الرياضي، حيث ظهر مرتديا مريلة المطبخ، وعلق :" بعد قرار #ايقاف_الدوري احترازا من #كورونا .. خلينا نستعد للمرحلة المقبلة  #وليد_الفراج ".


وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعليق النشاط الكروي في المملكة، بناءً على تعليمات المملكة الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الجديد.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الرابطة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجاء فيه:

"بناءً على قرار وزارة الرياضة المبني على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19) بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 15-3-2020 م.

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