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منوعات

كورونا يهدد البيئة .. قتال عنيف بين مئات القرود على موزة

الأحد 15/مارس/2020 - 07:31 ص
قتال بين القرود على
قتال بين القرود على موزة بسبب كورونا
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عزة عاطف

انتشر مقطع فيديو يظهر مئات القرود الجائعة وهي تقاتل من أجل موزة واحدة في تايلاند بالتزامن مع انتشار الفيروس التاجي القاتل «كورونا»، الذى تسبب في انخفاض كبير في عدد السياح الذين يطعمون القرود.

 

شنت مئات القرود هجومًا على أحد الشوارع التايلاندية، وتقاتلت جميعها من أجل حبة موز واحدة في منطقة لوبوري بوسط تايلاند، في مشهد جسد الخلل الذي أحدثه كورونا في التوازن البيئي.

 

اعتمدت القرود في تلك المنطقة على تلقي طعامها بشكل رئيسي من  قبل السياح الذين اعتادوا التردد على المنطقة لسد جوع القرود "يوميًا".

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تداول رواد موقع فيسبوك المقطع على نطاق واسع حول العالم بعد أن نشره مستخدم تايلاندي وكتب فوقه: "لقد بدوا مثل الكلاب البرية أكثر منهم قرود، إذ جنوا للحصول على حبة واحدة من ثمار الموز.. لم أراهم أبدًا بهذه العدوانية".

 

وقال المستخدم راتشاي: "أعتقد أن القرود كانت جائعة للغاية.. فعادة ما يأتي إلى هنا الكثير من السياح لإطعام القردة ولكن لم يعد يأتي أحد بسبب انتشار فيروس كورونا".

 

وأعلنت تايلاند عن 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 حالة في البلاد، بينما قتل الفيروس المميت حتى الآن أكثر من 4000 شخص وأصاب أكثر من 118000 شخص حول العالم، فيما انتشر إلى 6 قارات و  114 دولة .

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