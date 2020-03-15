محمد فضل: حسام غالي الأنسب لرئاسة نادي الأهلي





وأضاف محمد فضل في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت" أن حسام غالي نجم الأهلي السابق هو الأنسب والأجدر لتولي منصب رئاسة الأهلي "بعد عمر طويل ".









وتابع محمد فضل أن غالي نجم كبير وجدير بتولى هذا المنصب وسيضيف الكثير للنادي.





وردا على سؤال هل يمكن أن بترشح غالي ضد محمود الخطيب رئيس النادي، أكد محمد فضل أنه لا يمكن أن يحدث، حيث إن الأهلي ناد المبادئ وغالي يستحيل أن يقدم على هذا الفعل.





أما عن سر رحيله عن الأهلي، أكد محمد فضل انه وجد أنه لن يضيف للنادي لذلك فضل الرحيل والاستقالة.

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، أن رئاسة النادي الأهلي هي شرف كبير، مشددا على أنه لا يسعى لـ الترشح لهذا المنصب.