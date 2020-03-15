حدث ليلا .. وزير التعليم: مفيش أجازة للمدرسين.. وأمريكا تبتكر أول لقاح لـ فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأيام الحالية قاسية جدًا؛ بسبب حالة الضغط، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل للمُطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين.





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن قرار تأجيل الدراسة أسبوعين لطلاب المدارس فقط، والقرار لا يسرى على المعلمين، والموظفين بالوزارة، مشيرا إلى أن المدرس يحضر بالمدرسة والرد على الهواتف للإجابة على أسئلة الطلاب أو الذين يتوجهون إلى المدرسة لأخذ النصيحة، وهناك واجبات جديدة للمعلمين خلال فترة التأجيل، كما سيتم تعقيم، وترميم المدارس جراء الأمطار التى شهدتها البلاد.





قرر كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال، تحويل جميع الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.





هناك الكثير من الطرق التي يتبعها الأشخاص دون النظر إلى صحتها خوفا من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.





أعلن علماء في الولايات المتحدة الأمريكية الانتهاء من أول لقاح لفيروس كورونا الجديد، وقالوا إن أولى التجارب البشرية له ستبدأ خلال أيام بعد الانتهاء من التجارب الحيوانية.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مراكز أبحاث في الصين وأمريكا توصلت إلى علاج لفيروس كورونا وبناء على تأكيد الصحة العالمية بنهاية شهر أبريل احتمال يكون هناك علاج لكورونا المستجد".





أشاد وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ قرار مجلس ادارة النادي بشأن إيقاف النشاط الرياضي في النادي خوفا من تفشي فيروس كورونا.





أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".







