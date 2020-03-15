أخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل شيخ.. محمد فضل يزف بشرى لـ الجماهير.. إكرامي يحسم رحيله عن الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من يوم الاحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:







سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



بعد جلسة مع عبد الحفيظ.. إكرامي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. فيديو

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لن يتخطى النادي في أي شئ أو قرار استكمال او انهاء تعاقد إلا بأمر من النادي.







محمد فضل يزف بشرى لـ جماهير الكرة المصرية ويعدد إنجازات اللجنة الخماسية

زف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن عقد اتفاقية مع مسؤولي الدوري الإسباني " الليجا " لتبادل الخبرات عن طريق إرسال مجموعة من نجوم الكرة المصرية " سفراء " لـ إسبانيا لقضاء فترة معايشة.







وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

أشاد وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ قرار مجلس ادارة النادي بشأن إيقاف النشاط الرياضي في النادي خوفا من تفشي فيروس كورونا.







رسميا.. محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك لـ 5 مواسم

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تجديد التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم في الفترة الحالية، بعدما تم تمديد عقده 3 مواسم بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.







