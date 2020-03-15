أخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل شيخ.. محمد فضل يزف بشرى لـ الجماهير.. إكرامي يحسم رحيله عن الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من يوم الاحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لن يتخطى النادي في أي شئ أو قرار استكمال او انهاء تعاقد إلا بأمر من النادي.
زف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن عقد اتفاقية مع مسؤولي الدوري الإسباني " الليجا " لتبادل الخبرات عن طريق إرسال مجموعة من نجوم الكرة المصرية " سفراء " لـ إسبانيا لقضاء فترة معايشة.
أشاد وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ قرار مجلس ادارة النادي بشأن إيقاف النشاط الرياضي في النادي خوفا من تفشي فيروس كورونا.
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تجديد التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم في الفترة الحالية، بعدما تم تمديد عقده 3 مواسم بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.
فجر محمد فضل عضو اتحاد الكرة مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي الأهلي قبل انضمامه للقلعة البيضاء.