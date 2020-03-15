مجلس الصحفيين يقرر مد باب التقديم بشقق الإسكان

وافق مجلس نقابة الصحفيين على قرار لجنة الإسكان بمد باب التقديم لوحدات الإسكان التى حصلت عليها النقابة مؤخرا .





وقررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي إلى نهاية الأسبوع الجارى .





وتبدأ لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، صباح اليوم الأحد تلقى طلبات الراغبين فى الحجز فى شقق الإسكان الاجتماعى التى حصلت عليها والبالغ عددها ١١٠٨ وحدة بعددا من المحافظات .





وفتحت اللجنة باب التقدم الأحد 1 مارس وينتهي الأحد الموافق 15 مارس من عام 2020، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين لدى الأستاذ هيثم فارس، مدير إدراة الإسكان بالنقابة.





وتسري الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي.





وتشترط النقابة للحصول على الوحدة ، ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين ،والا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي (الزوج أو الزوجة).





كلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين أعلنت عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعددها "1108" وحدات وبيانها كالتالي:





• ١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيه

و"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه ، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ مترا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيه

و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيا نة.

• ١٠٨ وحدات في مدينة ٦ أكتوبر بمساحة ٦٣ مترا "إسكان مدعوم"بمبلغ 135000 جنيه

"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه

"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة ٩٠مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه

و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة ٩٠ مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه

"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة أسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه

"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه

"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه

"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه