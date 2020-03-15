تحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة العريش والكليات



كما سيتم تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة وجميع مواقع الكليات التي تضمها الجامعة مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات خلال تلك الفترة.



وأضاف أنه سيتم استكمال نظافة وتطهير وتعقيم جميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع منشآت ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية والمطاعم الخاصة بها.



كما سيتم تقسيم قوة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين الى قسمين او ثلاثة للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة .



وسوف يتم حضور جميع العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمين الجامعة وأمناء الكليات وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات والجامعة على مدار الأسبوعين لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية بعد عودة الدراسة مرة أخرى سوف يتم اضافة اسبوعين اخرين لنهاية الفصل الدراسى الثانى تعويضا عن اسبوعين الإجازة وحتى بداية الامتحانات.



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