على مدار يومين.. نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال إنقاذ قريتي الديسمي والودي بـ الصف

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية على مدار الـ ٤٨ ساعة السابقة لمدينة الصف لمتابعة التعامل مع الأمطار والسيول بقريتي الديسمي والودي بمركز ومدينة الصف، واللتان تشهد حالة غرق كاملة نتيجة موجة سيول الأمطار التي ضربت البلاد على مدار اليومين الماضيين.





وتفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التعامل مع الأمطار والسيول ولمتابعة تصريف الأمطار والسيول على نهر النيل من خلال مخرات السيول، وذلك في أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني لإزالة جميع تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة.





وتتم أعمال رفع سيول الأمطار من قريتي الديسمي والودي بالتنسيق وبحضور قيادات القوات المسلحة ومديرية الأمن والحماية المدنية والإنقاذ النهري ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديريات الري والتضامن الاجتماعي والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار والسيول والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.







رافق نائب المحافظ خلال يومي الجولة بمدينة الصف المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس خيري مرسي رئيس مدينة الصف.